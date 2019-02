Le député LaREM Mustapha Laabid poursuivi pour abus de confiance

La cellule de renseignement avait relevé des mouvements financiers suspects, pour un montant total de plus de 20.000 euros, dans la gestion de l’association Intermed durant les années où Mustapha Laabid la dirigeait. L'enquête avait été confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes.





Aujourd'hui, le parquet reproche à Mustapha Laabid d'avoir financé sur les fonds de l'association diverses dépenses personnelles, dont 15.000 euros de repas dans des restaurants (frais de bouche), des achats ou paiements dans des commerces, des frais de téléphonie, et des frais d'hôtels, pour un préjudice total présumé de 21.930,54 euros. Les faits auraient été commis à Rennes, Paris et Marrakech, entre 2015 et fin 2017.