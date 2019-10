Le député LaRem Thierry Solère mis en examen pour détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d'influence

JUSTICE - Le député LaRem a été mis en examen, vendredi 11 octobre, pour des faits s'étant déroulés entre 2003 et 2017, dans le cadre d'activités de conseil qu'il menait en parallèle de ses mandats.

Le député des Hauts-de-Seine, 48 ans, transfuge des Républicains et proche d'Edouard Philippe, qui a toujours nié les faits, s'est expliqué pendant cinq jours auprès de trois juges d'instruction du pôle économique et financier de Nanterre, chargé depuis quelques mois des investigations le concernant. Les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés entre 2003 et 2017, et concernent ses activités de conseil dans le privé, qu'il pratiquait en parallèle.

Il lui est également reproché d'avoir usé de sa position d'élu pour favoriser certaines sociétés pour lesquelles il travaillait, afin que ces dernières obtiennent des contrats publics. Ainsi, c'est l'embauche comme assistante parlementaire de l'épouse de l'ex-dirigeant d'une de ces sociétés qui éveille la curiosité des enquêteurs.