Le député LaREM Mustapha Laabid condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité

Le procureur avait souligné que ces "manquements réitérés" ne pouvaient être uniquement considérés comme des erreurs mais bien comme des détournements volontaires. Quant à l'avocat de M. Laabid, Me William Pineau, il avait dénoncé une "enquête à charge", soulignant que son client avait permis le retour vers l'emploi de plus de 8.000 jeunes. Il a également pointé la concomitance du signalement de Tracfin et de l'élection de M. Laabid, tout en reconnaissant des "négligences simples et un manque de rigueur".





Peu après l'annonce de la décision de justice, l'avocat de Mustapha Laabid a annoncé que son client allait faire appel et qu'il avait, de ce fait, l'intention de rester député.