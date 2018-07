Le dispositif de pré-plaintes en ligne élargi aux actes racistes et antisémites

Faciliter les démarches et "poursuivre plus efficacement encore les auteurs d'infractions antisémites". C'est le but du dispositif de pré-plaintes en ligne pour les actes antisémites et racistes, un dispositif déjà existant pour les atteintes aux biens, par exemple en cas de vol ou d'escroquerie, et qui vient d'être élargi.





Le ministre de l'Intérieur a annoncé cette nouvelle mesure jeudi soir lors d'un discours devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) à Marseille. "Si nous avons recensé 311 actes antisémites en 2017, ils sont sans doute en réalité beaucoup plus nombreux", a reconnu Gérard Collomb. "Un de nos défis est donc de libérer la parole des victimes."