Le faux médecin Jean-Claude Romand, condamné pour le meurtre de sa famille, restera en prison

Dix-huit ans de mensonge entamés en 1975, quand il loupe de peu son examen de passage en troisième année de médecine. Il fera croire à ses proches qu'il poursuit de brillantes études, qui lui valent de devenir cardiologue et médecin chercheur à l'OMS de Genève. "Pour nous, il était médecin, et je sais, pour avoir rencontré d'autres médecins, qu'il avait fait illusion auprès d'autres confrères", racontait à TF1 son ancien "confrère" Rémy Rebouillet en 1993.





Mythomane, il passe ses journées entre la bibliothèque de l'OMS, où ses connaissances en matière médicale s'étoffent, ce qui lui permet aisément de donner le change, et sa voiture. Il assure son train de vie en arnaquant parents et amis, leur promettant des placements particulièrement rentables en Suisse. Pour se protéger, dans un premier temps, il rembourse ses prêteurs avec les sommes empruntées aux autres. Mais face aux demandes persistantes de ceux-ci quant au retour sur investissement tant promis et pas présent, Jean-Claude Romand cède en même temps que le mur de ses mensonges se fissure.





Au bord d'être démasqué, l'imposteur tue sa femme avec un rouleau à pâtisserie puis ses deux enfants, qu'il tue d'un coup de carabine. Se rend ensuite chez ses parents pour y déjeuner et les tue de plusieurs balles dans le dos. Puis il tente de tuer sa maîtresse, qu'il avait aussi escroquée, mais l'épargne. Il tente ensuite de se suicider, en avalant des barbituriques et en allumant un incendie dans sa maison. Incendie dont il sortira vivant, sauvé par les pompiers."