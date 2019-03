Le Gilet jaune Eric Drouet jugé ce vendredi pour manifestations non déclarées

L’avocat d’Eric Drouet, Me Khéops Lara fustigeait en février dernier une arrestation "arbitraire" le 2 janvier, et avant demandé l’annulation de cette procédure : "On embarque des gens en garde à vue sans aucun motif préalable", avait-il assuré, dénonçant un procès "politique" destiné à "casser le mouvement en silence".





Ce vendredi ne sera pas le dernier rendez-vous de Drouet avec la justice. Il devra passer au tribunal le 5 juin prochain pour port d’arme prohibé – un bâton - lors de la manifestation du 22 décembre.