Le leader du groupe de rock Noir Désir responsable du suicide de son ex-femme ?

Il y a quinze ans, Marie Trintignant, compagne de Bertrand Cantat, est décédée sous les coups mortels du chanteur. À l'époque, Krisztina Rády, la mère de ses deux enfants, était en première ligne pour le défendre. Mais cette dernière s'est donnée la mort en 2010. D'anciens éléments concernant le suicide ont refait surface. Et de nouveaux témoignages font état d'actes de violence du leader de Noir Désir. Les autres membres du groupe étaient-ils au courant de ces supposées violences ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.