Le négationniste Hervé Ryssen incarcéré après trois condamnations pour des propos antisémites

Le militant d'extrême droite Hervé Lalin, dit Ryssen, a été incarcéré vendredi à la prison de Fleury-Mérogis en exécution de trois condamnations à des peines de prison ferme pour des propos antisémites ou négationnistes, a fait savoir dimanche le parquet de Paris.

Il a été convoqué jeudi par la police judiciaire puis présenté à un magistrat qui a ordonné l'exécution de ces peines prononcées entre 2017 et 2020, pour un total restant de 17 mois d'emprisonnement. Le même jour, Ryssen avait prévenu ses "amis" sur le réseau social Gab, très utilisé par l’extrême droite, qu'il y avait "un risque" qu'ils ne l'entendent plus "pendant un certain temps", rapporte Libération. "Comme vous le savez, j’ai déjà deux ans ferme sans plus de recours possible, mais d’autres procès sont sur les rails. Si je ne vous réécris pas ici ce soir, on peut dire que je vais avoir du temps pour réfléchir dans les mois qui viennent."