Le nombre de plainte pour viols et agressions sexuelles en forte hausse en 2018

Au cours des sept derniers samedis de l'année, les incendies volontaires ont augmenté de 237% par rapport à la même période de l'année précédente. Par ailleurs, l'augmentation est de 87% concernant les dégradations et les destructions de biens publics et de 28% pour les destructions et dégradations de véhicules privés. Le rapport note également une hausse marquée des dégradations et des violences et outrages aux personnes dépositaires de l'autorité publique à Paris à partir du samedi 24 novembre "suivie d'une diffusion dans plusieurs grandes villes, notamment Toulouse, Saint-Etienne et Marseille."