Le nouveau livre de Tariq Ramadan autorisé par la justice à sortir en l’état

Dans sa requête, l’avocat de celle qui est appelée Christelle dans les médias depuis la révélation de l’affaire avait évoqué l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui interdit de "diffuser (...) des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles". Or, selon ce même avocat, le véritable nom de Christelle est mentionné à 84 reprises dans le livre. "La justice n'a pas délivré ce soir (mardi, ndlr) un blanc-seing au livre de M. Ramadan, a indiqué sur Twitter Me Eric Morain, l’avocat de Christelle. Ce dernier est condamné et est LE SEUL condamné par la décision du tribunal. Ce livre sera donc publié au pays de Voltaire, mais ceux qui se joindront à la meute se rendront coupables de la même faute."