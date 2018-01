Le père de Tizio, l'enfant enlevé à Toulouse, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

JUSTICE - Ce lundi après-midi, le père de l'enfant enlevé à Toulouse quatre jours plus tôt, a été mis en examen pour "soustraction d'un mineur au parent qui en a la garde" et "privation de soins et d'aliments". L'oncle de l'enfant est lui aussi mis en examen.