Le polémiste d'extrême-droite Alain Soral condamné à un an de prison ferme pour négationnisme

Alain Soral, 60 ans, a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour provocation à la haine raciale. Le 26 mars dernier, il avait été définitivement condamné à 10 000 euros d’amende, avec possibilité d’emprisonnement en cas de non-paiement, pour avoir publié en avril 2016 un dessin négationniste sur son site.





La Licra, partie civile aux côtés du MRAP et de l'UEJF, a salué dans un communiqué "la fermeté de cette décision. "Multirécidiviste des condamnations pénales, Alain Soral est un activiste qui propage la haine antisémite. A travers cette décision, chacun doit savoir que la contestation de la Shoah n’est pas une opinion", a estimé l'organisation, qui demande aux hébergeurs de contenus de "fermer les comptes d'Alain Soral" et de son mouvement, Egalité et réconciliation.