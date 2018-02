Le premier bénéficiaire du statut de repenti en France jugé à partir de lundi

S’il bénéficie du statut de repenti, si le service interministériel d’assistance technique (SIAT), service ultra-secret créé en 2004 au ministère de l’intérieur, œuvre, dans ce cadre, à sa protection, on ne peut que comprendre la crainte de cet homme à l’approche du procès qui s’ouvrira lundi à Aix-en-Provence et dont les modalités restent à ce jour inconnues.





"Les conditions de comparution posent problème et on devra régler ça lundi", a fait savoir Me Laurent-Franck Liénard, avocat de Patrick Giovannoni, joint par LCI quatre jours avant l’ouverture du procès. Il formulera dès lundi une "demande de huis clos total". Autre option pour la cour, faire témoigner le repenti par visioconférence, le visage flouté et peut-être même la voix modifiée…





" Il ne peut comparaitre comme un accusé ordinaire. Il a dénoncé les autres hommes dans le box.. Et s’il est condamné, que se passera-t-il en prison ? ", souligne une source proche du dossier. "La situation judiciaire est inédite. Ça n'aurait aucun sens d’envoyer cet homme en prison alors qu'il a participé à l'œuvre de justice en permettant la poursuite du commanditaire et des exécutants. Pourtant sur le papier il encourt une peine ferme", insiste Me Liénard.





En amont de ce procès inédit, le gouvernement a fait voter un amendement à la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Il indique : "lorsque cette comparution est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches, la juridiction de jugement peut, d'office ou à la demande des personnes faisant usage d'une identité d'emprunt en application du deuxième alinéa de l'article 706-63-1, ordonner le huis clos ou leur comparution dans des conditions de nature à préserver l'anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d'un dispositif technique mentionné à l'article 706-61. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande". On ne saura que lundi quelle option sera choisie par la justice..