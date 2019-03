Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie et détournement de fonds publics s'est ouvert lundi

Puis viennent les premiers échanges. Et à chaque prise de parole de la défense ou de l'accusation, il y ajoute son commentaire. Tout l'enjeu de cette première demi-journée d'audience était de savoir si le tribunal allait accepter les demandes de renvoi et d'annulation formulées par la défense. Les avocats de MM. Tapie et Lantourne demandent notamment l'annulation de l'ordonnance de renvoi, au motif que leurs clients sont poursuivis pour des faits pour lesquels ils n'ont pas été mis en examen.





Et lorsque arrive la suspension de séance, il improvise une conférence de presse pour expliquer à quel point les journalistes se trompent sur les chiffres donnés. "Ici, on n'est pas au spectacle!" le rappelle à l'ordre la présidence. Le tribunal rendra sa décision à la reprise de l'audience, mardi à 13H30. En cas de poursuite des débats, Bernard Tapie devrait être auditionné dès mardi.