Le procès de l'ancien bijoutier de Nice s'ouvre ce 28 mai

Le 11 septembre 2013 à Nice, Stephan Turk a tué l'un des braqueurs de sa bijouterie avec une arme à feu. Son procès débute ce 28 mai, presque cinq ans après les faits. La question de la légitime défense est au cœur des débats. L'ancien bijoutier de 72 ans, jugé pour meurtre et détention d'arme sans autorisation, risque 30 ans de prison.



