Tuerie du Musée juif de Bruxelles : le procès du Français Mehdi Nemmouche s'est ouvert

Les familles l'attendaient depuis longtemps... Le procès de Mehdi Nemmouche, accusé d'avoir tué quatre personnes au Musée juif de Bruxelles en mai 2014, s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises de Bruxelles. L'homme est jugé pour "assassinat terroriste", avec Nacer Bendrer, son complice présumé. Il encourt la prison à perpétuité.





Ce procès sous très haute surveillance doit se tenir jusqu'au 1er mars prochain et près d'une centaine de témoins seront entendus par la justice. Les audiences de jeudi et vendredi seront consacrées à la lecture de l'acte d'accusation, un document de plus de 200 pages.