Le producteur Thomas Langmann jugé mercredi pour harcèlement envers sa femme

Il devait être jugé le 28 août 2018 mais son procès avait été renvoyé. Ce mercredi 20 février, Thomas Langmann doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour "harcèlement moral sur conjoint".





Fils de Claude Berri et producteur de "The Artist" notamment, le quadragénaire avait été visé au printemps 2018 par une plainte de sa femme Céline Bosquet avec laquelle il était alors en instance de divorce. Thomas Langmann avait été placé en garde à vue en mai 2018 au commissariat des 5e et 6e arrondissements. Il en était ressorti libre sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec sa femme, mais pas avec ses enfants.