Le propriétaire de deux coqs condamné pour nuisance sonore en Haute-Savoie

JT 13H - En Haute-Savoie, la justice condamne le propriétaire de deux volailles jugées trop bruyantes alors qu'elle a autorisé Maurice, la vedette d'Oléron, à continuer de chanter.

Encore une histoire de coq qui sème la confusion. Après avoir relaxé Maurice, le coq de l'Île d'Oléron, la justice interdit à deux autres coqs de chanter, mais cette fois-ci en Haute-Savoie. Le propriétaire, Daniel Bauquis, est même condamné à 3 000 euros de dommages et intérêts plus 1 200 euros de frais de justice. Un "jugement inadmissible" selon ses voisins et proches qui ont décidé de lancer une pétition pour le soutenir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.