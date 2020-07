Le rappeur Solo 45 condamné pour viols et séquestration

Des tortures, des interrogatoires ou des fausses noyades, c’est ce que Solo 45 infligeait à ses victimes. Andy Anokye, plus connu sous le nom de "Solo 45" a été condamné à 24 ans de prison après des accusations de viols et séquestration sur quatre femmes.

Pour le procureur, Solo 45 est un homme "calculateur et hautement manipulateur" qui n’a pas de "limites" ni d’empathie envers ses victimes. En plus des 24 ans de prison, le rappeur va être inscrit à vie sur la liste des délinquants sexuels.

C’est en 2017 que l'une des victimes a porté plainte contre l’ancien membre du collectif Boy Better Know pour la première fois. La police a alors ouvert une enquête et a découvert des vidéos compromettantes contre le rappeur, qui filmait certaines de ses agressions avec son téléphone portable. Pendant le procès, des images ont été diffusées - dont celle d’une des victimes en pleurs, criant au rappeur "je te hais"-.

Les membres de son ancien groupe, Boy Better Know, ont affirmé tout ignorer de son "côté sombre". Andy Anokye était jusqu'alors l'une des stars montante du grime, un mélange de hip-hop et de rap apparu dans les années 2000 au Royaume-Uni. Il était membre de la maison de disques Island Records et avait collaboré avec l'un des meneurs de la musique grime, Stormzy.