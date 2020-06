Le rappeur Moha La Squale sera jugé le 9 juillet pour "refus d'obtempérer" et "outrage"

Selon une source judiciaire citée par l'AFP, le rappeur a d'abord réussi à prendre la fuite à pied, avant d'être rattrapé et "difficilement menotté" par trois policiers : une interpellation visible sur plusieurs vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. La garde à vue de son amie, qui l'accompagnait et a elle aussi filmé son interpellation a, elle aussi, été levée ce samedi. "Elle sera re-convoquée, l'enquête se poursuivant en ce qui la concerne", d'après le parquet de Paris. Sur les vidéos, on la voit brièvement tenter d'empêcher l'interpellation.

Elise Arfi, l'avocate de l'artiste a précisé que son client "présentait de nombreuses plaies et blessures qui le rendaient inapte à comparaître en justice". "On attend une décision humaine et de bon sens de la part du magistrat devant qui il va être présenté", a-t-elle ajouté. L'artiste a publié, samedi peu après 19h sur son compte Instagram, une photo de lui, souriant, à côté de son avocate, non loin du Tribunal judiciaire de Paris.