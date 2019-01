Le rappeur Nick Conrad jugé ce mercredi pour avoir chanté "Pendez les Blancs"

Des images ultra-violentes, un Blanc pendu au bout d’une corde, un homme à terre, un revolver, un coup de feu et un ces paroles qui arrivent en fond sonore : "Cours pour sauver ta vie, cours pour sauver ta peau"… Puis ce premier couplet : "Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands. Fouettez-les fort faites-le franchement, que ça pue la mort que ça pisse le sang…" .





Jusqu’à fin septembre, l’auteur de ce titre, @jazzconrad sur Twitter, était tout simplement inconnu malgré ses six albums. Avec son clip "Pendez les Blancs" mis en ligne fin le 26 de ce mois sur Youtube, le rappeur Nick Conrad, 35 ans, s’est retrouvé propulsé sur les devants de la scène en quelques heures.