Oeuvre de Banksy volée à Paris : le suspect met en cause l'artiste

Aux enquêteurs, ce dernier a fait des déclarations pour le moins surprenantes, affirmant qu'il connaissait Banksy et que c'était ce dernier qui l'avait missionné pour ce vol, en réaction au vol de sa silhouette blanche, peinte sur la porte de secours du Bataclan, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, révèle Le Parisien ce vendredi.

Début février, les enquêteurs du 1er district de la police judiciaire parisienne avaient procédé à l'interpellation de trois suspects et retrouvés au domicile du principal trois œuvres susceptibles d'être attribuées à Banksy... Mais pas celle représentant le fameux rongeur. Deux suspects, un homme et une femme, avaient finalement été mis hors de cause. Mejdi R., 34 ans et gravitant dans le milieu du street art reste, lui, dans le viseur.

Mejdi R. a recouvré la liberté après avoir été placé sous contrôle judiciaire et les investigations se poursuivent, non sans mal. Le quotidien rappelle ainsi deux difficultés de taille : "L'absence de propriétaire de l'œuvre" et le fait que Banksy n'ait pas porté plainte.

"La qualification retenue à ce stade de la mise en examen de mon client n'est pas fondée, car le propriétaire d'un bien ne peut pas se voler lui-même. Or, il est intervenu à la demande de Bansky", indique Me Antoine Vey, avocat de Mejdi R. à nos confrères du Parisien. La défense essaie d'obtenir une attestation de l'artiste accréditant le fait qu'il ait fait appel à lui. L'affaire n'est pas finie, et l'oeuvre en question, toujours introuvable.