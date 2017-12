Le routier roumain suspecté de plusieurs viols et meurtres condamné à perpétuité en Allemagne

Condamné à la perpétuité. C'est le verdict du tribunal de Fribourg rendu ce vendredi pour le viol et meurtre d'une joggeuse en novembre 2016, Carolin Gruber, une Allemande de 27 ans. La jeune femme avait été agressée alors qu'elle faisait son jogging dans un bois de la région, près de la frontière avec la France. A l'ouverture de son procès, ce père de famille avait reconnu avoir mortellement frappé la jeune femme avec "une bouteille de schnaps", mais avait nié toute préméditation. Son avocat avait indiqué au procès que son client ne s'expliquait pas ce geste et indiquait qu'il était "soûl" et "dépressif" au moment des faits. La victime avait été frappée à plusieurs reprises à la tête avec une barre de fer après avoir été violée. Son corps avait été découvert quelques jours après sa disparition. Domicilié dans la région de Fribourg, le routier avait été interpellé en juin.