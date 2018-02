Déjà condamné pour sept meurtres de femmes, Michel Fourniret fait des "aveux elliptiques" pour deux nouveaux meurtres

Michel Fourniret avait été mis en examen en 2008 pour les enlèvements et les assassinats de ces deux femmes, mais la cour d'appel avait finalement ordonné un non-lieu à son encontre, le 14 septembre 2011. Le corps de Joanna Parrish avait été retrouvé à Moneteau (Yonne) le 17 mai 1990. La jeune femme, professeure-assistante d'anglais à Auxerre, était nue et l'autopsie avait révélé qu'elle avait été violée et battue avant sa mort.





Michel Fourniret a toujours contesté son implication dans cette affaire, y compris pendant son procès devant la cour d'assises des Ardennes, où il a été condamné le 28 mai 2008, à la perpétuité incompressible pour sept meurtres. Son ex-femme Monique Olivier avait, elle, été condamnée à la perpétuité, accompagnée d'une mesure de sûreté de 28 ans, pour sa complicité dans cinq meurtres.