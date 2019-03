Le village de Laguiole va retrouver l'usage de son nom

La victoire n'est toutefois pas totale pour le village, dont la défense concède une "frustration": si les juges ont longuement rappelé que l'argumentaire commercial de Gilbert Szajner "repose sur l'histoire et les légendes de cette commune" alors qu'aucun de ses produits n'y est fabriqué, ils ont refusé de le condamner pour pratiques commerciales trompeuses, estimant celles-ci insuffisamment caractérisées.





Gilbert Szajner, son fils et leur société Laguiole devront verser solidairement 50.000 euros au village au titre de son préjudice moral, et chacun 20.000 euros au titre des frais de justice. La commune demandait cinq millions d'euros au titre de ses préjudices économique et moral.