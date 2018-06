Gironde : ivre au volant, le chef de la police municipale privé de permis (et de primes)

Du côté de la mairie de Lège-Cap-Ferret, on ne cache pas sa colère. Au micro de France Bleu Gironde, le maire Michel Sammarcelli réagit : "Si on était dans le privé, j'aurais pu immédiatement le licencier." Un peu plus tôt, auprès de La Dépêche du Bassin, il ajoutait : "Dès que l'intéressé lui-même m'a informé, j'ai immédiatement supprimé toutes ses primes et astreintes, ce qui est financièrement important." Il ajoute qu'il attend l'issue de sa comparution au tribunal correctionnel pour régler l'affaire "en famille".





En attendant, si l'agent conserve son poste, il demeure cantonné à des tâches administratives et ne se déplace plus en voiture... mais en vélo.