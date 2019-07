Les bruits de la campagne bientôt classés au patrimoine national ?

De plus en plus de citadins qui s'installent à la campagne déposent des plaintes, notamment à cause de certains bruits. Coqs, grenouilles, cigales... nombreux sont les animaux ou insectes à en faire les frais. Ces néoruraux rivalisent d'idées auprès de la justice pour avoir droit au silence et à la tranquillité. Si les anciens habitants sont choqués par toutes ces requêtes, la loi, elle, est pourtant du côté des plaignants. Face à la situation, le maire de Gajac, en Gironde, veut faire classer les bruits de la campagne au patrimoine national.



