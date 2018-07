Les époux Balkany renvoyés devant le tribunal correctionnel

Quant à l'avocat Arnaud Claude, il est soupçonné d'avoir participé au montage financier pour l'achat du riad et sera jugé pour complicité de corruption et blanchiment de fraude fiscale et de corruption. Jean-Pierre Aubry, proche collaborateur du maire de Levallois-Perret, est pour sa part renvoyé pour complicité de corruption passive, blanchiment de corruption, prise illégale d'intérêts en tant qu'auteur et complice et blanchiment de fraude fiscale.





Le 22 février dernier, les époux Balkany avaient déjà été renvoyés en correctionnelle pour fraude fiscale, dans un autre volet, ce qui pourrait déboucher sur un seul et unique procès.