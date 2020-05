Les époux Balkany condamnés en appel pour blanchiment de fraude fiscale et prise illégale d'intérêts

La cour d'appel a confirmé ce mercredi la culpabilité des époux Balkany pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick et Isabelle Balkany, anciennes figures de la droite française et ex-édiles de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ont été condamnés mercredi en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate.

L'accusation avait requis cinq ans de prison, dont un an avec sursis, sans incarcération immédiate, contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany jugé en appel pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et prise illégale d'intérêt. Le parquet général avait également demandé dix ans d'inéligibilité contre l'élu, avec exécution provisoire. Contre son épouse et première adjointe Isabelle, ont été requis quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et également dix ans d'inéligibilité. Incarcéré depuis le 13 septembre, Patrick Balkany a été libéré le 12 février pour raisons de santé et placé sous contrôle judiciaire. En première instance, le tribunal avait condamné Patrick Balkany à cinq ans de prison, avec incarcération immédiate, et son épouse à quatre ans d'emprisonnement mais sans mandat de dépôt, eu égard à sa santé fragile. Tous deux avaient été condamnés à dix ans d'inéligibilité et la saisie de leurs biens avait été ordonnée.