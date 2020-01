Les explications de Carlos Ghosn sur ses soirées controversées au château de Versailles

La première soirée s'est déroulée le 9 mars 2014, officiellement pour les 15 ans de l'Alliance Renault-Nissan. La date interroge cependant, puisque Carlos Ghosn fêtait ce même jour son 60e anniversaire. La date officielle de l'anniversaire de l'Alliance est quant à elle le 27 mars. En outre, parmi la centaine d'invités alors conviés, seuls 13 convives avaient un lien d'affaires avéré avec l'entreprise. D'où la question du caractère privé ou non de l'opération, qui avait coûté plus de 600.000 euros, selon les Echos .

Carlos Ghosn l'assure, il a même adressé un discours portant sur l'Alliance lors de cette soirée. Ce discours a aujourd'hui mystérieusement "disparu", a-t-il expliqué aux journalistes.

Devançant ses contradicteurs, il a interrogé : "Pourquoi les autres directeurs de Renault et Nissan n’étaient pas là ? Eh bien, c’est parce que cette fête n’était pas pour eux, cette fête était pour les partenaires et particulièrement les partenaires étrangers. Si on invite un Français à Versailles, il s’en fiche, mais si on invite un Chinois, un Japonais, un Américain, eux, ça les intéresse beaucoup. C’est pour ça qu’on a fait ça à Versailles."