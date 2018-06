Les gardes à vue de Théo, le jeune blessé à Aulnay en 2017, et de cinq de ses proches ont été prolongées

GARDE À VUE - Théo Luhaka, grièvement blessé lors d'une interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, et cinq membres de sa famille ont été interpellés et placés en garde à vue mardi matin pour un possible détournement de subventions. Une garde à vue prolongée ce mardi soir, a appris LCI.