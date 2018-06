"Les mystères de Nordahl Lelandais" : une enquête inédite vendredi à 20h30 sur LCI

DOCUMENT LCI - Après des mois de silence et de dénégation, Nordahl Lelandais a fini par reconnaître son implication dans la mort de Maëlys, 8 ans, et Arthur Noyer, 24 ans. Qui est l'homme qui a avoué avoir tué en 2017 par deux fois ? Est-il lié à d'autres affaires de disparitions non résolues ? Gendarmes, spécialistes, familles de disparus, avocats, les acteurs clés du dossier ont accepté de se confier à LCI. "Les mystères de Nordahl Lelandais", une enquête inédite à découvrir vendredi 29 juin à 20h30.