Les parents de Naomi Musenga veulent une loi au nom de leur fille : "Une série de dysfonctionnements inhumains"

"Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde." Ces mots, et le ton sarcastique qui allait avec, ont fait le tour des ondes et des télés françaises il y a maintenant un an. Ces mots, ce sont ceux d’une assistante de régulation du Samu du Bas-Rhin qui, avant de raccrocher, s’est moquée de Naomi Musenga le 29 décembre 2017 alors que cette dernière appelait à l’aide en raison de violentes douleurs au ventre. Finalement pris en charge avec plus de deux heures de retard, cette jeune Française de 22 ans avait succombé. La cause du décès, dévoilée en juillet dernier par la procureure de la République : une intoxication au paracétamol.