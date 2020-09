"L’institution judiciaire est attaquée" : des magistrats appellent à manifester contre Eric Dupond-Moretti

Les syndicats n’ont pas apprécié la décision du ministre de la Justice d’ouvrir une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier (PNF). Ils dénoncent aussi ses déclarations qui accusent l’École nationale de la magistrature (ENM) d’une "culture de l’entre-soi". Lorsqu'il a proposé la nomination de Nathalie Roret à la tête de l’ENM, Eric Dupond-Moretti a déclaré que "l'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées, c'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi, c’est vouloir réfléchir et débattre autrement qu’entre pairs".

Ils accusent le ministre d’affaiblir l’autorité judiciaire, "depuis plusieurs jours déjà, l’institution judiciaire est clairement attaquée par son sommet, et celui qui devrait la protéger: le garde des Sceaux", ont affirmé dans un communiqué commun l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature.

C’est la goutte de trop pour les magistrats et ils veulent le faire savoir ce jeudi. Les deux principaux syndicats de magistrats appellent à un rassemblement de l’ensemble de la justice, devant chaque juridiction, pour protester contre le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti.

Ces déclarations n’ont pas été appréciées par les principaux concernés. "Après le PNF, contre lequel il avait déposé plainte, c’est au tour de l’ENM d’être réduite de manière non étayée et caricaturale à un outil de reproduction de l’entre-soi", déplorent les syndicats. "Parce que ces attaques sont dangereuses dans un État de droit, nous appelons l’ensemble du personnel de la justice à réagir collectivement en se rassemblant devant chaque juridiction" jeudi, ont annoncé l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature.

Pour eux, le ministre de la Justice discrédite l’ENM, une "école d’application reconnue y compris internationalement pour la qualité de ses formations" et le PNF, "un service qui a tant rapporté dans sa lutte contre la délinquance économique et financière". Les syndicats estiment qu’Eric Dupond-Moretti n’a "toujours pas pris la mesure des responsabilités liées à son poste et se positionne en défenseur d’intérêts particuliers, quitte à salir l’autorité judiciaire".