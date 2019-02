Libération conditionnelle pour Jean-Claude Romand ? Retour sur une vie de mensonges et de meurtres

Sa folle histoire, Jean-Claude Romand la racontera durant son procès en juin 1996. La France entière suit ses apparitions à la barre pour tenter de comprendre l’impossible. "Plus le mensonge avançait, plus il était dur à révéler", lâche-t-il. Mais aucune de ses explications ne fournit de circonstances atténuantes.





Après six jours de procès, le verdict tombe : le faux médecin mythomane et narcissique écope de la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Une période de sûreté désormais terminée depuis plus de deux ans et demi, ce qui lui permet de demander une libération conditionnelle. La justice doit dire ce vendredi si Jean-Claude Romand obtient ou non cette mesure d'aménagement de peine visant à la réinsertion et à la prévention de la récidive.