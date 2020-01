Libération de djihadistes français : une action qui pose question

Il est sans doute le premier d'une longue série. Flavien Moreau, 33 ans, a été libéré hier après sept années sous les verrous dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Il avait été condamné en 2014 pour s'être rendu en Syrie et avoir combattu aux côtés de Daech. Alors, lui et les autres djihadistes qui seront aussi libérés cette année seront-ils placés sous surveillance ? Ont-ils tous le même degré de dangerosité ?



