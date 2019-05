Loi Travail : un CRS renvoyé aux assises pour avoir éborgné un syndicaliste en 2016

C'est donc devant un jury populaire que le policier de 50 ans va devoir répondre d'un "lancer injustifié" d'une grenade de désencerclement, dont l'explosion a causé la perte d'un œil de Laurent Theron. Le militant syndical SUD, âgé de 48 ans au moment des faits, est devenu "définitivement aveugle de l’œil droit". Une décision que justifie Me Laurent Pignon, avocat du manifestant : "L'objet de ce renvoi, c'est l'acte de ce CRS, un acte de violence illégitime par une personne dépositaire de l'autorité publique qui a eu pour conséquence une infirmité permanente, la perte d'un œil."





L'avocat du CRS a annoncé vouloir faire appel de cette décision. "C'est clairement un exemple que l'on veut faire", a ainsi jugé Me Laurent-Franck Liénard auprès de LCI, qui voit dans ce renvoi "une réponse judiciaire à tous les reproches judiciaires qu'on fait à l'IGPN de ne pas travailler assez vite sur les dossiers Gilets jaunes, à l'impunité qui est mise en avant à l'égard des violences policières. Les juges répondent que non, il n'y a pas d'impunité et qu'ils sont même poursuivis durement."