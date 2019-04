Lynchage de Roms après des rumeurs d’enlèvements : jusqu'à 10 mois de prison ferme pour les prévenus

Pour la procureure Juliette Gest, aucune de ces excuses ne tient la route. Et de dénoncer "l’irrationalité des comportements", liée à la rumeur, qui aurait conduit à une telle scène. "Le mythe des romanichels croque-mitaines date du Moyen-Âge. Il perdure mais, par moments, il se transforme en peur collective très tenace." Elle poursuit : "Cette rumeur était fausse, je peux vous l’assurer, toutes les vérifications ont été faites, même celles sur la base de mains courantes complètement farfelues. Même à supposer qu’elles aient été vraies, la seule solution, c’était de composer le 17 et de laisser faire la police."





La procureure n’omet pas non plus la dimension raciste inhérente, selon elle, à de tels actes : "On va peut-être vous dire que cet acte est guidé non pas par le racisme mais pas l’idiotie. Je crois que le racisme et la bêtise vont toujours ensemble. Oui, ces gestes étaient xénophobes." Une argumentation qui va dans le sens de la Licra, représentée en tant que partie civile, au même titre que le policier blessé dans l’intervention. Les Roms, ou leurs représentants, ne sont ni présents, ni représentés. La victime n’a pas non plus souhaité porter plainte.