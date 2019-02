Lyon : deux lycéennes portées disparues depuis le 4 février, la police lance un appel à témoins

La police parle de "disparition inquiétante". Et a lancé un appel à témoins, ce vendredi 8 février, après que deux lycéennes de l'agglomération lyonnaise n'ont plus donné signe de vie depuis le lundi précédent, soit quatre jours. "Carla et Laure sont scolarisées au lycée La Favorite à Sainte-Foy-lès-Lyon, où elles ont été vues lundi 4 février au matin. Leur absence était constatée dès 15h00 l'après-midi", précise la police.