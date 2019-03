Lyon : une mineure mise en examen pour agression homophobe après avoir attaqué une gendarme et sa compagne

Une gendarme et sa compagne victimes d'une agression dans la ville de Lyon. Vendredi soir, dans le quartier de la Part-Dieu, le couple croise une bande de jeunes filles, qui aurait proféré des insultes homophobes. Confrontée à ces invectives, la gendarme leur aurait répliqué que leur comportement était délictuel. S'en suit alors une série de coups de poing et, au cours de l'affrontement, l'une d'elle est blessée au visage d'un coup de cutter, entraînant une ITT inférieure à 8 jours, comme l'a rapporté le parquet de Lyon.





La jeune fille interpellée, âgée de 17 ans et qui était en possession d'un cutter lors de son arrestation, a été mise en examen dimanche pour violences avec arme blanche et en raison de l'orientation sexuelle des victimes. Le chef de violences en réunion n'a en revanche pas été retenu, et elle n'a pas été écrouée, contrairement aux réquisitions du parquet qui va faire appel.