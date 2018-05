Maëlys : l'autopsie du corps est terminée, les obsèques pourront avoir lieu

L'autopsie du corps de Maëlys est terminée, a appris LCI, ce lundi matin, de source proche de l'enquête. Les investigations médico-légales effectuées sur les ossements de la petite fille, retrouvée le 14 février, sont effet achevées et les gendarmes experts de Pontoise n’ont plus besoin du corps pour poursuivre l’enquête sur le meurtre de la fillette de 9 ans, enlevée et tuée le 27 août 2017 à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Charge désormais à la justice de délivrer un permis d’inhumer et de restituer le corps à la famille qui pourra ensuite organiser des obsèques.