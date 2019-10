Maëlys : la justice n'annulera pas le témoignage de l'ex-codétenu de Nordahl Lelandais

Le meurtrier présumé comme son avocat n'ont pas obtenu gain de cause. Jeudi 31 octobre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la requête en annulation déposée par Me Jakubowicz, le défenseur de Nordahl Lelandais, contre le témoignage d'un ancien co-détenu auquel il aurait fait des confidences, a indiqué le parquet général. Me Alain Jakubowicz, le conseil de l'ancien militaire mis en examen dans plusieurs dossiers, avait déposé le 18 septembre une demande d'annulation de cette déposition devant les magistrats instructeurs.

Dans ce témoignage, versé au dossier Maëlys fin 2018, un voisin de cellule de Nordahl Lelandais à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) avait affirmé que ce dernier lui avait confié avoir violé Maëlys avant de la tuer. Un témoignage que conteste l'ancien maître-chien, qui soutient avoir tué Maëlys "involontairement" de plusieurs coups au visage et nie toute agression sexuelle.