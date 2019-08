Maire de Signes écrasé par une camionnette : pour l'avocat de la famille, "la thèse accidentelle passe mal"

"La thèse accidentelle passe mal. Sans les infractions commises en amont", le maire n'aurait pas été renversé, a réagi auprès de l'AFP l'avocat des proches de la victime, dont ses deux fils, Jean-Claude Guidicelli. Il se dit très "surpris" de la remise en liberté du conducteur, et précise que ses clients se constituent partie civile. "Il s'agit d'un accident, et l'enquête a permis de le vérifier", a souligné au contraire auprès de l'AFP l'avocat du conducteur, Me Julien Gautier. La remise en liberté a été décidée par le juge d'instruction "en application du droit en matière délictuelle" pour ce maçon "sans antécédents judiciaires et qui n'avait jamais fait une garde à vue de sa vie", a-t-il ajouté.