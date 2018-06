Licenciée de Canal+ pour "faute grave", Maïtena Biraben veut "le faire payer cher" à Bolloré

Elle a été écartée du "Grand journal" à l'été 2016. La journaliste et présentatrice Maïtena Biraben, licenciée pour faute grave il y a deux ans, réclame aujourd'hui un peu plus de 4 millions d'euros à son ex-employeur Canal+. Ce lundi 25 juin, celui-ci a rejeté catégoriquement cette demande, devant le conseil des prud'hommes de Boulogne (Hauts-de-Seine).





Son départ s'est déroulé après une unique saison dans le contexte de fortes chutes d'audience pour la chaîne. Maïtena Biraben conteste aujourd'hui le licenciement pour "faute grave" qu'elle estime infondé. Pour son avocate, Claire Fougea, ce remerciement n'a pas de cause réelle ni sérieuse, et "ne tient pas la route". En réparation, la journaliste réclame à Canal+ 4.060.000 euros, dont 2,55 millions d'indemnité contractuelle, 1,01 million pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500.000 euros pour préjudice moral.