Une militante de l'ultra-gauche qui suivait et filmait des policiers condamnée pour violences

Cette militante suivait et filmait les enquêteurs de la police judiciaire. Puis, elle partageait ces clichés sur Facebook pour permettre leur identification. Elle aurait ainsi permis la constitution d'un véritable fichier.

L'acronyme Acab fait par ailleurs référence à "All cops are bastards" ("Tous les flics sont des salauds"). Âgée de 21 ans, elle est connue des services de renseignement et fichée S, et elle a été arrêtée à plusieurs reprises.

Déjà condamnée à du sursis, la peine de huit mois ferme prononcée mercredi pour ces faits atteint donc dix-sept mois d'emprisonnement au total selon une source judiciaire que cite Le Parisien.