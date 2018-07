Marseille : le maire Jean-Claude Gaudin entendu dans l’enquête sur le temps de travail des employés municipaux

L'audition a duré plus de 7 heures. Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin (LR) et son directeur de cabinet ont été entendus ce mardi dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier 2017 par le parquet de Marseille pour "faux, usage de faux, recel et détournement de fonds publics", a assuré une source proche de l'enquête à l'AFP, confirmant une information de La Provence.





L'enquête portait initialement sur le temps de travail des employés du Samu social de la cité phocéenne, où un système de faux pointage aurait été mis en place, et avait été transmise au PNF à l'automne 2017. Depuis, plusieurs perquisitions ont été menées dans différents services municipaux et quatre hauts fonctionnaires ont été longuement entendus la semaine dernière durant deux jours par les gendarmes.