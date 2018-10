Le siège de SOS Méditerranée envahi par Génération identitaire : 22 militants mis en examen

Prolongées samedi 6 octobre, les gardes à vue de vingt-deux militants ont abouti à leur mise en examen pour des faits de "violences en réunion", "séquestration", "participation à un groupement en vue de commettre des violences" et "enregistrement et diffusion d'images violentes". Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec "interdiction de paraître à Marseille" et "interdiction d'entrer en relation avec un membre de SOS Méditerranée".