Information judiciaire sur la mort d'une octogénaire morte à Marseille après un tir de grenade lacrymogène

En décembre dernier, après le décès de cette octogénaire à l'hôpital, le parquet avait saisi l'IGPN, la police des polices, dans le cadre d'une enquête préliminaire. Zineb Redouane, hospitalisée après avoir été blessée "par des éléments d'une grenade lacrymogène", était morte "d'un choc opératoire", avait expliqué le parquet après son autopsie. "Le choc facial (n'est) pas la cause du décès", mais bien "un arrêt cardiaque sur la table d'opération", avait-il précisé.





Samedi, des proches de la victime, dont sa fille Milfet qui avait fait le voyage depuis Alger, ont déposé des fleurs devant l'immeuble où elle vivait, au coin de la Canebière. "On n'oublie pas et on cherche toujours la vérité jusqu'à ce que justice soit faite", a déclaré Milfet Redouane, 42 ans, très émue, vêtue d'un T-shirt et arborant un pendentif ornés du portrait de la victime. "Il est trop tôt pour savoir quelles sont les responsabilités, une enquête est en cours et il ne faut pas précipiter les choses", a-t-elle ajouté.