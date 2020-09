"Nous ne sommes pas Français" : un buste du général de Gaulle vandalisé en Martinique

"Nous ne sommes pas Français". C’est une des phrases qui a été découvertes, peinte en noire et rouge, sur le buste du général de Gaulle en Martinique. Les services techniques de la mairie de Robert ont constaté les dégradations samedi dernier sur ce buste qui trône devant le monument aux morts de la commune depuis 1978.

De la peinture noire et rouge a été étalée sur le visage du général de Gaulle et des graffitis ont été inscrits en français et en créole dont "Retirez-la " et "1944 : massacre de Thiaroye". Ce dernier fait référence aux tirailleurs sénégalais qui ont été tués par l’armée française en 1944 au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar.

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu n’a pas tardé à réagir sur Twitter affirmant condamner avec "force la dégradation scandaleuse et injuste de la statue du général de Gaulle en Martinique qui insulte aussi la mémoire des résistants des Outre-mer". Il a également annoncé que le maire de la ville de Robert allait déposer plainte.