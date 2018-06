Maubeuge : un trafic de drogues présumé à la prison

Ce lundi 4 juin 2018, six détenus ont été interpellés, ainsi que quatre gardiens de prison, au Centre pénitentiaire de Maubeuge. Parmi ces derniers, on a compté un représentant syndical Force Ouvrière. Un membre de la direction aurait même été entendu par les policiers. L'enquête avait démarré en décembre 2017 pour violences et trafic de stupéfiants. Elle porte désormais sur des soupçons de trafic de drogues et de téléphones portables.



